Компот из сухофруктов содержит 3 части изюма 4 части яблок 2 часть игру 65 частей воды 1 Сколько яблок содержится в 6600 граммах компота 2 сколько получится компота если груз 200 грамм.

Математика

Компот из сухофруктов содержит 3 части изюма 4 части яблок 2 часть игру 65 частей воды 1 Сколько яблок содержится в 6600 граммах компота 2 сколько получится компота если груз 200 грамм.

Автор: Гость