Компот из сухофруктов содержит 3 части изюма 4 части яблок 2 часть игру 65 частей воды 1 Сколько яблок содержится в 6600 граммах компота 2 сколько получится компота если груз 200 грамм.
Математика
Компот из сухофруктов содержит 3 части изюма 4 части яблок 2 часть игру 65 частей воды 1 Сколько яблок содержится в 6600 граммах компота 2 сколько получится компота если груз 200 грамм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6600:(3+4+2+35)= 150г- яблок Или уравнением: 3х+ 4х+ 2х+ 35х= 6600 44х= 6600 Х= 6600: 44 Х= 150( г)- яблок 3х+ 4х+ 2х+ 35х= 3х+ 4х+ 2х+ 35х- 2х+ 200 3х+ 4х+ 2х+ 35х- 3х- 4х- 2х-35х+ 2х= 200 2х= 200 Х= 200: 2 Х= 100( г) одна часть 3+4+2+35= 44- части 100* 44= 4400г- компота получится из 200г груш
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