Фонетический разбор слов: Веера, крыло,прозрачная

Русский язык
Фонетический разбор слов: Веера, крыло,прозрачная
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ве´ер — слово из 2 слогов, 1-й ударныйв—[в’] —согл., зв., мягк. е—[э´ ] —гл., ударн. е—[й’] —согл., зв. непарн. (сонорный), мягк. непарн. [ь] —гл., безуд.* р—[р] —согл., зв. непарн. (сонорный), тв. 4 б., 5 з.

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