Ребят помогите написать сочинение по географии на тему: "Один день в любом периоде" от 1 лица
География
Ребят помогите написать сочинение по географии на тему: "Один день в любом периоде" от 1 лица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только что матрос заметил землю, -- А вот и Индия сказал мой друг колумб-- и вдохнул свежий морской воздух. И вот пара минут, а мы уже в шлюпках плывём к берегу. Нас встречают люди из какогото племени, у них забавные раскраски на лицах, как я понял это люди из племени Вундо бундо. Они нас одорили золотом и драгоценностями взамен на оружие. Странные они люди, едят разные жёлтые продолговатые фрукты(бананы), танцуют у костра и у них не по 6 рук а по 2. Вилли проспорил мне 700 фунтов. Вобщем мы тут побудем недолго, и обратно домой... Эх как тут красиво!
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