С решениями пожалуйстааааа, сроооочно надо

Математика
С решениями пожалуйстааааа, сроооочно надо
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Гость:
...,.........хм..........
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