Описание героя в художественном произведении примеры

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Описание героя в художественном произведении примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например образ Джульетты из "Ромео и Джульетта"  13 лет, умна, красива, жила не одним днем.    Ну вообщем если хочешь описать героя то опиши его как он выглядит и характер ну можно еще как он с другими героями общается
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