Описание героя в художественном произведении примеры
Русский язык
Описание героя в художественном произведении примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например образ Джульетты из "Ромео и Джульетта" 13 лет, умна, красива, жила не одним днем. Ну вообщем если хочешь описать героя то опиши его как он выглядит и характер ну можно еще как он с другими героями общается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский перевести надо. 1The opposite of easy.2 Bill works with Fiona works with Bill. They work... .3 Bill loves Fiona and Fiona loves Bill.The...
Литература
Помогите ответить на вопросы по произведению У.Шекспира "Ромео и Джульетта" 1) Рас??кажите о первой встречи Ромео и Джульетты? 2) Докажите ,что д...