Кто прерывает спор? Горе от ума 2 действие.

Литература
Кто прерывает спор? Горе от ума 2 действие.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спор прерывает дочка Фамусова Софья.
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