Кто прерывает спор? Горе от ума 2 действие.
Литература
Кто прерывает спор? Горе от ума 2 действие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спор прерывает дочка Фамусова Софья.
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