Әсем пойыздың басынан есептегенде 7-вагонға отырды,Марина пойыздың соңынан есепт??генде 7-вагонға отырды,Сонда қыздар бір вагонда болды,пойызда неше вагон болған
Математика
Әсем пойыздың басынан есептегенде 7-вагонға отырды,Марина пойыздың соңынан есепт??генде 7-вагонға отырды,Сонда қыздар бір вагонда болды,пойызда неше вагон болған
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сонда поезда 14 вагон болган Ойткени артынанда алдынанда санаганда 1 вагонга туседи
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