Найти две дроби, каждая из которых больше 7/9 и меньше 8/9.
Математика
Найти две дроби, каждая из которых больше 7/9 и меньше 8/9.
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Гость:
8/2. 8/5 ??? Вроде правильнл
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