Помогите ответить на вопросы по произведению У.Шекспира "Ромео и Джульетта" 1) Рас??кажите о первой встречи Ромео и Джульетты? 2) Докажите ,что до встречи с Джульеттой Ромео был ветреным юношей? 3)Роль Тибальта в трагедии,кратк...
Литература
Помогите ответить на вопросы по произведению У.Шекспира "Ромео и Джульетта" 1) Рас??кажите о первой встречи Ромео и Джульетты? 2) Докажите ,что до встречи с Джульеттой Ромео был ветреным юношей? 3)Роль Тибальта в трагедии,краткая характеристика этого персонажа? 4) роль кормилицы в Трагедии ,краткая характеристика этого персонажа? 5) Какие изменения произошли с Ромео и Джульеттой после их встречи:внутренний мир;внешние обстоятельства? заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Они встретились на балу у Капулетти.Танцевали.Любовь с первого взгляда.Там случился их первых поцелуй
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