Помогите ответить на вопросы по произведению У.Шекспира "Ромео и Джульетта" 1) Рас??кажите о первой встречи Ромео и Джульетты? 2) Докажите ,что до встречи с Джульеттой Ромео был ветреным юношей? 3)Роль Тибальта в трагедии,кратк...

Литература

Помогите ответить на вопросы по произведению У.Шекспира "Ромео и Джульетта" 1) Рас??кажите о первой встречи Ромео и Джульетты? 2) Докажите ,что до встречи с Джульеттой Ромео был ветреным юношей? 3)Роль Тибальта в трагедии,краткая характеристика этого персонажа? 4) роль кормилицы в Трагедии ,краткая характеристика этого персонажа? 5) Какие изменения произошли с Ромео и Джульеттой после их встречи:внутренний мир;внешние обстоятельства? заранее спасибо

Автор: Гость