Сочинение в форме дневниковой записи по картине Т. Назаренко " Церковь Вознесения на улице Неждановой в Москве"

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Мне очень понравилась картина этой художницы. На мой взгляд она пропитана нежными тонами красок розового и салатового цвета, небо изображено сиреневыми красками. Все эти краски манят нас своей красотой, и притягивают наш взгляд своей проникновенностью. Глядя на произведение мы словно проникаем и становимся участниками этого произведения. Назаренко выбрала для своего пейзажа довольно обзорное место, и перед нами открывается красивейший вид, и церковь. Те, кто знаком с творчеством этой художницы, могут с уверенностью узнавать ее произведения по нескольким мазкам. Эта картина пропитана непередаваемой энергетикой, хочется смотреть на нее долго и не отрываясь. Хочется не только оказаться там, но и попробовать сотворить сой шедевр, не похожий ни на что. Картина как будто напоминает нам о божественной природе которая нас окружает. Из-за постоянных дел мы перестали замечать красоту что твориться вокруг. Мы не воспринимает больше время года, как необычное явление, перестаем радоваться пожелтевшим листьям и белому пушистому снегу. Мы стали мрачными и злыми, а стоило бы добрее относиться не только к окружающим, но и к себе самому. Изображенная церковь символизирует некое чудо, кажется, что в нее ходят люди из соседних домов, а некоторые приезжают в нее из окрестностей. На мой взгляд церковь еще символизирует и веру. Ведь сейчас нам всем именно веры и не хватает. Мы перестали не только доверять людям, но и раньше времени опускаем руки и не доверяем самим себе. Я долго не могла оторвать свой взгляд от произведения этой художницы, меня не покидало желание оказаться там и приблизится к этому строение, почувствовать всю атмосферу, которую нам хотела передать автор.