Какой из приведённых глаголов заметно отличается от других по смыслу? Свой ответ ??боснуй мини-текстом(3-4 предложений). ТАРАЩИТЬ, КОРЧИТЬ, ПЯЛИТЬ, ВЫПУЧИВАТЬ, ЩУРИТЬ

Русский язык
Какой из приведённых глаголов заметно отличается от других по смыслу? Свой ответ ??боснуй мини-текстом(3-4 предложений). ТАРАЩИТЬ, КОРЧИТЬ, ПЯЛИТЬ, ВЫПУЧИВАТЬ, ЩУРИТЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корчить, так как все представленные глаголы обозначают действия, связанные с глазами. Ты можешь таращиться на человека, пялиться на кошку, выпучивать глаза при удивлении и щурить глаза при белом свете. А корчить глаза невозможно, лишь только свою гримасу. 
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