Какой из приведённых глаголов заметно отличается от других по смыслу? Свой ответ ??боснуй мини-текстом(3-4 предложений). ТАРАЩИТЬ, КОРЧИТЬ, ПЯЛИТЬ, ВЫПУЧИВАТЬ, ЩУРИТЬ

Гость: Гость:

Корчить, так как все представленные глаголы обозначают действия, связанные с глазами. Ты можешь таращиться на человека, пялиться на кошку, выпучивать глаза при удивлении и щурить глаза при белом свете. А корчить глаза невозможно, лишь только свою гримасу.