Выразите: а)в метрах 3м 65см, 48см, 205см, 5дм 4см. б) в килограммах: 8кг 350г, 180г, 4200г.

Математика
Выразите: а)в метрах 3м 65см, 48см, 205см, 5дм 4см. б) в килограммах: 8кг 350г, 180г, 4200г.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3,65м ; 0,48м ; 2,05м ; 0,54 м б) 8,350 кг ; 0,18 кг ; 4,2 кг
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