Расстояние между жуком м муравьём 7 метров.Они одновременно начинают движение навстречу друг другу. За минуту муравей проползает 0,45 метра, а жук 0,18 метра. На каком расстоянии друг от друга будут находиться муравей и жук чер...

Математика

Расстояние между жуком м муравьём 7 метров.Они одновременно начинают движение навстречу друг другу. За минуту муравей проползает 0,45 метра, а жук 0,18 метра. На каком расстоянии друг от друга будут находиться муравей и жук через 10 минут

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