Расстояние между жуком м муравьём 7 метров.Они одновременно начинают движение навстречу друг другу. За минуту муравей проползает 0,45 метра, а жук 0,18 метра. На каком расстоянии друг от друга будут находиться муравей и жук чер...
Математика
Расстояние между жуком м муравьём 7 метров.Они одновременно начинают движение навстречу друг другу. За минуту муравей проползает 0,45 метра, а жук 0,18 метра. На каком расстоянии друг от друга будут находиться муравей и жук через 10 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(0.45•10)+(0.18•10)=6.3(м)- были друг от друга 2)7-6.3=0.7(м)- растояние между ними Ответ: 0.7 м
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