Насколько надо умножить 20, 25, 50, 500 чтобы получилось 10, 100 или1000

Математика
Насколько надо умножить 20, 25, 50, 500 чтобы получилось 10, 100 или1000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 х 0,5 =10 20 х 5=100 20 х 50=1000 25 х 0,4=10 25 х4 =100 25 х40 =1000 50 х 0,2 =10 50 х 2 =100 50 х20 =1000 500 х 0,02 = 10 500 х 0,2 = 100 500 х 2 =1000
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