Помогите с английским! Надо срочно! Задание 1.1.8
Английский язык
Помогите с английским! Надо срочно! Задание 1.1.8
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2) are; 3) is; 4) are; 5) is; 6) are
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