Докажите что функция нечетная,если:
Алгебра
Докажите что функция нечетная,если:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функция нечетная, если выполняется условие у(-х)=-у(х). поэтому подставляем в заданную функцию (-х). получаем, что у(-х)=-у(х) следовательно функция нечетная
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