СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА!!! СООБЩЕНИЕ НА ТЕМУ "Один день из жизни египетского мальчика"

Гость: Гость:

Вот и наступило утро. С восходом солнца вся семья уже на ногах. По нашим обычаям глава семьи, мой отец, проснулся раньше всех и позавтракал один. Завтрак был простой: ячменные лепёшки. В урожайные годы на завтрак бывают ещё пшеничные лепёшки и мясо.До сбора урожая ещё далеко и поэтому мясо бывает редко. Одежда у нас простая: короткая набедренная льняная повязка с поясом и плетённые из тростникового папируса сандалии. Отец обязательно носит свои защитные амулеты из бронзы и керамики. Сегодня, после завтрака, он отправился к уличному цирюльнику, чтобы тот гладко выбрил ему голову. После этого он наденет короткий чёрный парик изо льна и отправится на работу. Сейчас октябрь, начались посевные работы. Сеять хлебное зерно - это тяжёлая работа, потому ею занимаются только мужчины. Работают под звуки. Женская работа начнётся позднее – во время веяния. Я буду работать на гумне, очищая зерно с помощью продолговатых лопаток. Но это будет потом. Я осталась в доме из тростника, обмазанного илом с тростниковой циновкой вместо крыши и двери (деревянные двери могут позволить себе только очень богатые люди в нашем царстве). Вот мама умылась, расчесала свои волосы и сделала причёску «конский хвост», она не знатная дама, поэтому парика у нее нет. Она почернила брови специальным порошком и обвела черным порошком глаза, чтобы боги защитили ее от болезней, подкрасила веки зелёным порошком из сернистого свинца, чтобы защитить глаза от солнца. Одежда у нас тоже очень проста: плотно облегающая фигуру рубашка - сарафан из грубой ткани, с разрезами по бокам, чтобы было удобнее выполнять работу по дому, у нас еще есть простые украшения из керамики. После этого я позавтракала фруктами и чистой водой. Дети едят отдельно. Нам не нужно причёсываться – у египетских детей – бритые головы с небольшими прядями - «локонами юности» (у девочек на темени, у мальчиков – по бокам головы). Мама усадила нас на циновки, которые лежат на земляном полу, и покормила латуком и сердцевиной сахарного тростника.