ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ а) -х²+2х= -15 б) 2-3(х+1)=5-(х+7)-11
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ а) -х²+2х= -15 б) 2-3(х+1)=5-(х+7)-11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -x²+2x+15=0 D= 2²-4*(-1)*15=4+60=64=8² x1=-2+8/-2=-3 x2=-2-8/-2=5 2) 2-3x-3=5-x-7-11 -3x+x=5-7-11-2+3 -2x=-12 x=6
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