Сочинение на тему моё любимое слово пппппппппппппплллллллллллллллллллиииииииииииииииизззззззззззззззз
Русский язык
Сочинение на тему моё любимое слово пппппппппппппплллллллллллллллллллиииииииииииииииизззззззззззззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши о "спасибо" . Скажи, что когда тебе говорят или ты кому-то , то всегда становиться приятно и приведи примеры из жизни или литературе, можно добавить про этикет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Компот из сухофруктов содержит 3 части изюма 4 части яблок 2 часть игру 65 частей воды 1 Сколько яблок содержится в 6600 граммах компота 2 сколько ...
Английский язык