Сочинение на тему моё любимое слово пппппппппппппплллллллллллллллллллиииииииииииииииизззззззззззззззз

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Сочинение на тему моё любимое слово пппппппппппппплллллллллллллллллллиииииииииииииииизззззззззззззззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши о "спасибо" . Скажи, что когда тебе говорят или ты кому-то , то всегда становиться приятно и приведи примеры из жизни или литературе, можно добавить про этикет
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