В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов. АC = 13, AB= 20. Найдите синус B.
Математика
В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов. АC = 13, AB= 20. Найдите синус B.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ прост 90÷7 ивсе и вот тебе ответ потом умнажаешь на 45 и все готов ответ
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