Как записать равенство пользуясь таблицей первое слагаемое 9 7 6 9 5 8 9 второе слагаемое 2 5 7 4 6 5 3
Математика
Как записать равенство пользуясь таблицей первое слагаемое 9 7 6 9 5 8 9 второе слагаемое 2 5 7 4 6 5 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+2=11 7+5=12 6+7=13 9+4=13 5+6=11 8+5=13 9+3=12
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