5 фразеологізмів+пояснення+1 речення
Українська мова
5 фразеологізмів+пояснення+1 речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бити байдики- ледурювати, пекти раки- червоніти,за царя Гороха- давно,горяча голова- нестримна,людина рукою подати- близько. Після обіду почали насуватися дощові хмари і ми взявши ноги в руки,змущені були тікати додому.
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Помогите прошу составьте и запишите по три слова с предлогами и приставками с,в помогите я не успеваю!!!!