Путь S1=5.4 км от дачи до станции дачник прошел со скоростью v1=6 км/ч .Далее он ехал на ??лектричке ,средняя скорость которой v2=50 км/ч .Определить путь ,который проехал дачник на электричке,если средняя скорость на всём пути...

Физика

Путь S1=5.4 км от дачи до станции дачник прошел со скоростью v1=6 км/ч .Далее он ехал на ??лектричке ,средняя скорость которой v2=50 км/ч .Определить путь ,который проехал дачник на электричке,если средняя скорость на всём пути движения дачника v=32 км/ч

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