Путь S1=5.4 км от дачи до станции дачник прошел со скоростью v1=6 км/ч .Далее он ехал на ??лектричке ,средняя скорость которой v2=50 км/ч .Определить путь ,который проехал дачник на электричке,если средняя скорость на всём пути...

Физика
Путь S1=5.4 км от дачи до станции дачник прошел со скоростью v1=6 км/ч .Далее он ехал на ??лектричке ,средняя скорость которой v2=50 км/ч .Определить путь ,который проехал дачник на электричке,если средняя скорость на всём пути движения дачника v=32 км/ч
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=(s1+s2)/(t1+t2).. s2=x; t1=s1/u1=5,4/6=0,9; t2=s2/u2=x/50. 32=(5,4+x)/(0,9+x/50); 32=(5,4+x)/[(45+x)/50]; 32=(5,4+x)*50/(45+x); 32*(45+x)=(5,4+x)*50; 18х=1170; x=65 км.
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