Write the names of the streets in the text using abbreviation
Английский язык
Write the names of the streets in the text using abbreviation
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Перевод: Запиши названия улиц в тексте с помощью аббревиатуры.
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