Ребят помогите задача по химии: летели 2 верблюда 1 рыжий другой налево. сколько ве??ит килограмм асфальта если ежик 24 года?

Химия

Ребят помогите задача по химии: летели 2 верблюда 1 рыжий другой налево. сколько ве??ит килограмм асфальта если ежик 24 года?

Автор: Гость