Ребят помогите задача по химии: летели 2 верблюда 1 рыжий другой налево. сколько ве??ит килограмм асфальта если ежик 24 года?

Химия
Ребят помогите задача по химии: летели 2 верблюда 1 рыжий другой налево. сколько ве??ит килограмм асфальта если ежик 24 года?
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