Скажите пожалуста что такое эоловый город.

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Эоловый - значит ветряный, от греческого слова эол - ветер. Эоловый город - это город, созданный силами, работой ветра. И читатель вправе спросить: каким образом ветер может создать город? Город - совокупность зданий разной формы, величины и назначения, расположенных по сторонам улиц, переулков, площадей, садов и парков, нередко украшенных памятниками в честь замечательных людей или событий. Город сооружается человеком из различных материалов для совместной жизни многих людей на ограниченном пространстве. В эоловом городе созидательное искусство человека всецело заменено силами природы - работой ветра, которой помогают жара и мороз, капли дождя и струйки воды, использующие особенности состава, строения и условий залегания горных пород и в результате создающие формы, более или менее похожие на сооружения человека. Такие формы, созданные силами природы, мы находим довольно часто. В горах встречаются отдельные утесы, похожие на башни, иногда даже на целые замки. На гребнях гор и холмов, особенно в пустынях, где эол достигает наибольшей силы и работает чаще и дольше, иногда находим скалы, очень похожие на столбы, столы, иглы, грибы, пирамиды, шары, привлекающие внимание путешественника своей формой и вызывающие удивление своим сходством с произведениями рук человека. Кроме всех подобных форм, которые можно назвать положительными, силы природы создают и отрицательные: в виде впадин различной величины – от мелких ячеек, которые делают поверхность утеса похожей на пчелиные соты, до больших ниш, в которых человек может сидеть или стоять, - порой соединенных в глубине одна с другой и представляющих галереи с окнами, разделенными столбиками. Но нигде в натуре и в описаниях я не находил такого сочетания форм различного характера в таком количестве и на такой значительной площади, чтобы могло возникнуть представление об эоловом городе, за исключением описываемого ниже. Этот эоловый город находится в Китайской Джунгарии, на берегу реки Дям. Джунгария составляет северную часть провинции Синьцзян Китайской республики, расположенную между горными системами Восточного Тянь-Шаня на юге, Монгольского Алтая на севере и Джунгарского Алатау на западе. С трех сторон обширную впадину Джунгарии ограничивают эти высокие горные цепи, но в одном месте, в северо-западном углу, эти горы значительно понимаются и разрежаются; здесь, в промежутке между Джунгарским Алатау и Монгольским Алтаем, из степи, которую там называли Киргизской (сейчас она вошла в состав Казахской ССР) , в Джунгарию довольно далеко внедряются менее высокие цепи Тарбагатая и Саура. К ним с юга примыкают хребты Барлык, Уркашар и Семистай; Немного южнее расположена цепь Майли-Джаир, составляющая продолжение Джунгарского Алатау на восток, отделенное от последнего глубокой долиной, называемой Джунгарскими воротами. Эти горные цепи отделены одна от другой более или менее широкими долинами, по которым из Советского Союза можно проехать в Китайскую республику, не преодолевая никаких высоких перевалов, крутых подъемов и спусков. Лишь местами встречаются небольшие участки пустыни