Любители сочинений!!! напишите, пожалуйста сочинение-описание （по картине Ирины Шевандроновой）《на террасе》. только не с интернета. Очень нужно!

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Любители сочинений!!! напишите, пожалуйста сочинение-описание （по картине Ирины Шевандроновой）《на террасе》. только не с интернета. Очень нужно!

Автор: Гость