Любители сочинений!!! напишите, пожалуйста сочинение-описание （по картине Ирины Шевандроновой）《на террасе》. только не с интернета. Очень нужно!
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Любители сочинений!!! напишите, пожалуйста сочинение-описание （по картине Ирины Шевандроновой）《на террасе》. только не с интернета. Очень нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А оно где ? Пришлите фото мы мы вам поможем!
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