У покрытосеменных растений в отличие от голосеменных есть имеются: 1.трахеиды 2.??ветки 3. нектар 4.двойное оплодотворение

Биология
У покрытосеменных растений в отличие от голосеменных есть имеются: 1.трахеиды 2.??ветки 3. нектар 4.двойное оплодотворение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двойное оплодотворение характерно только для покрытосеменных. При двойном оплодотворении один из спермиев сливается с яйцеклеткой, а второй - с центральной клеткой зародышевого мешка. Из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш, из центральной клетки - вторичный эндосперм семени, содержащий питательные вещества то, что мы называем мякотью у фруктов или овощей
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