Помогите пожалуйста по русскому языку 5 класс.Запишите предложения ,вставляя пропущенные слова и знаки препинания. Прочитайте ,выделяя голосом подлежащее и сказуемое .1)Ученье..., а неученье... 2)...источник знаний. 3)Слово ......

Русский язык

Помогите пожалуйста по русскому языку 5 класс.Запишите предложения ,вставляя пропущенные слова и знаки препинания. Прочитайте ,выделяя голосом подлежащее и сказуемое .1)Ученье..., а неученье... 2)...источник знаний. 3)Слово ...,молчание ... 4)Чтение -вот лучшее...

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