Помогите пожалуйста по русскому языку 5 класс.Запишите предложения ,вставляя пропущенные слова и знаки препинания. Прочитайте ,выделяя голосом подлежащее и сказуемое .1)Ученье..., а неученье... 2)...источник знаний. 3)Слово ......

Русский язык
Помогите пожалуйста по русскому языку 5 класс.Запишите предложения ,вставляя пропущенные слова и знаки препинания. Прочитайте ,выделяя голосом подлежащее и сказуемое .1)Ученье..., а неученье... 2)...источник знаний. 3)Слово ...,молчание ... 4)Чтение -вот лучшее...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ученье - свет, а неученье - тьма. 2)Книга - источник знаний. 3)Слово - серебро, молчание - золото. 4)Чтение - вот лучшее учение
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