Користуючись тлумачним словником, з'ясуйте значення слів: ефектний,парфумерія
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Користуючись тлумачним словником, з'ясуйте значення слів: ефектний,парфумерія
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ефектний(про зовнішність, людину — який звертає на себе увагу, якийупадає в очі) , яскравий, сліпучий, блискучий парфумерія 1) збірн. Косметичні вироби (парфуми і т. ін.), звичайно ароматичні.2) Галузь легкої промисловості, яка виготовляє косметичні вироби.
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