Користуючись тлумачним словником, з'ясуйте значення слів: ефектний,парфумерія

Гость: Гость:

Ефектний(про зовнішність, людину — який звертає на себе увагу, якийупадає в очі) , яскравий, сліпучий, блискучий парфумерія 1) збірн. Косметичні вироби (парфуми і т. ін.), звичайно ароматичні.2) Галузь легкої промисловості, яка виготовляє косметичні вироби.