He__ installing a new program when the light was switched A)is B)are C)was D)were
Английский язык
He__ installing a new program when the light was switched A)is B)are C)was D)were
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Гость:
--------------------was (c)
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