Образное сочинение! Выберите одного из участники крестовых походов. Напишите от его лица обращение к крестьянам, рыцарям(по выбору) с призывов отправиться в Палестину и с объяснением, почему им следует это сделать. Постарайтес...
История
Образное сочинение! Выберите одного из участники крестовых походов. Напишите от его лица обращение к крестьянам, рыцарям(по выбору) с призывов отправиться в Палестину и с объяснением, почему им следует это сделать. Постарайтесь быть убедительным и красноречивым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26 ноябр 1095 года в окрестностях французского города Клермон собралось великое множество людей. Вперед всех стоял старик в высокой тиаре - Папа Римский Урбан II. "Иерусалим - святой город, захваченный мусульманами. Христиане Святой Земли страдают, мы должны им помочь, нам нужно защитить Гроб Господень. Храм Гроба Господня - величайшаяя святыня христианства, возведенная на месте погребеная Иисуса Христа. Настала пора освободить Святую Землю! Пусть каждый, кто готов к подвигам во имя Господа, возложит на себя крест и собарется в поход. И помните: воинам Божьим простятся все грехи, прошлые и будущие! Кто здесь горестны и бедны, там будут радостны и богаты!"
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