Решите задачу с помощью уравнения. В сарае было 1300 кг зерна.После того как зерном наполнили несколько мешков по 60 кг,в сарае осталось 40 кг.Найдите количество мешков.

Математика

Решите задачу с помощью уравнения. В сарае было 1300 кг зерна.После того как зерном наполнили несколько мешков по 60 кг,в сарае осталось 40 кг.Найдите количество мешков.

Автор: Гость