Решите задачу с помощью уравнения. В сарае было 1300 кг зерна.После того как зерном наполнили несколько мешков по 60 кг,в сарае осталось 40 кг.Найдите количество мешков.

Математика
Решите задачу с помощью уравнения. В сарае было 1300 кг зерна.После того как зерном наполнили несколько мешков по 60 кг,в сарае осталось 40 кг.Найдите количество мешков.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 пусть х-количество мешков 1300-х*60=40 х*60=1260 х=1260/60 х=21 мешок
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