С какой целью композиторы включают в свои произведения веселые песни и пляски?
Музыка
С какой целью композиторы включают в свои произведения веселые песни и пляски?
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Гость:
С целью развеселить людей)
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