. Проаналізуйте ситуації, дайте відповіді на питання до кожної ситуації окремо, вказавши номер ситуації: чи виникають правовідносини, назвати всіх учасників правовідносин, вказавши фізичних та юридичних осіб та тих, хто проявля...

Гость: Гость:

1. Дівчинка була дуже щаслива. Її родичі будуть гордитися. Та може коли вона виросте не буде зупинятися а й далі писати вірщі і потім стане видатною поетесою. 2. Ну я не зовсім впевнена но цей чоловік який не хоче сплачувати внески. Йому прийдеться, бо він один не хоче та всі прийняли рішення. Як говориться ,, Десятеро, одного не ждуть". 3.Хлопчику було боляче, но я бачу що тут такого нема страшного. Він мав право на медичну допомогу. (Хлопчику просто бути трохи окуратним)