What time did you...last night?
Английский язык
What time did you...last night?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What did you do last night?
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