Помогите номер 117 четные
Алгебра
Помогите номер 117 четные
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Гость:
Если число оканчивается на 2, 4, 6, 8 и 0 то число чётное
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