Очень срочно перевести на английский,просьба переводчик не использовать , заблок??рую. Привет,меня зовут Никита.Мне 11 лет.У меня очень хорошая семья.Моего папу зовут Алексей. Ему 39 лет и он очень смелый и умный.Я люблю когда...
Английский язык
Очень срочно перевести на английский,просьба переводчик не использовать , заблок??рую. Привет,меня зовут Никита.Мне 11 лет.У меня очень хорошая семья.Моего папу зовут Алексей. Ему 39 лет и он очень смелый и умный.Я люблю когда он играет со мной в футбол. Любовь моя мама.Ей 30 и она очень внимательная к нам всем. У меня есть дедушка ,его зовут Александр. Ему 63 и он очень любит делать всё своими руками. Например построить дом или баню. Он отец моего папы. Вместе с ним живёт моя бабушка,её зовут Людмила. Ей тоже 63 и она очень любит готовить и сажать свой огород. Скоро у меня будет сестричка. Она ещё пока у мамы в животе,но я уже очень люблю её.Моя семья самая лучшая и я так рад что они у меня есть!
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