(х^2-3х/2+3)(х^2-3х/2-4)=-10
Математика
(х^2-3х/2+3)(х^2-3х/2-4)=-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаем замену переменной: y=x^2-3x/2; (y+3)(y-4)=-10; y^2-4y+3y-12+10=0; y^2-y-2=0; D=9; y1=2; y2=-1; x^2-3x=2*2; x^2-3x-4=0; D=25; x1=4; x2=-1; x^2-3x=-2; x^2-3x+2=0; D=1; x3=2; x4=1; Ответ: x1=4; x2=-1; x3=2; x4=1
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