Напиши план с текста детвора
Литература
Напиши план с текста детвора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Детвора. 1)Что делают или чем занимаются обычные средне статистические дети 2)Каков прогресс в их воспитание и само развитии. 3)Мир и окружающие люди влияют на детей 4)Мировозрение младшего поколения 5)Взросление и развитее детей. 6)Конец
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