Напиши план с текста детвора

Гость: Гость:

Детвора. 1)Что делают или чем занимаются обычные средне статистические дети 2)Каков прогресс в их воспитание и само развитии. 3)Мир и окружающие люди влияют на детей 4)Мировозрение младшего поколения 5)Взросление и развитее детей. 6)Конец