Сравните Русь с Западноевропейскими государствами раннего Средневековья. В чём состояли общие черты и различия? Заранее спасибо большое)

Гость: Гость:

В Европе сложились централизованные гос-ва а в России была разделенной, запад избежал нашествия монополистов, Россия находилась по правлением татарских мигом более 300-т лет , это тормозило ее развитие. Духовная основа западных стран был каталицизм м лютеранство, основу России составляло провославие