Помогите пожалуйста! Гамма фа диез минор. Нужно записать в трёх видах в миноре- мелодический, гормонический, натуральный

Музыка

Помогите пожалуйста! Гамма фа диез минор. Нужно записать в трёх видах в миноре- мелодический, гормонический, натуральный

Автор: Гость