Помогите пожалуйста! Гамма фа диез минор. Нужно записать в трёх видах в миноре- мелодический, гормонический, натуральный

Музыка
Помогите пожалуйста! Гамма фа диез минор. Нужно записать в трёх видах в миноре- мелодический, гормонический, натуральный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Натуральный вид гаммы, соль, фа, до диезы, и устойчивые и неустойчивые ноты
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