Как расшифровать вывод из сказки Снежная королева сердце Герды было очень горячи?? в нём не было места для холода 5-10 предложений

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Как расшифровать вывод из сказки Снежная королева сердце Герды было очень горячи?? в нём не было места для холода 5-10 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красота живого сердца победила красоту льда! Ее  сердце было очень горячим.  В нем не было места для холода. Герда  бескорыстная, самоотверженная, готовая на подвиг. Ее любовь к Каю, была ее силой против льда, который окружает нас, проявляясь в эгоизме, жестокости, бесчувствие... Она справилась с трудностями, попадающие ей на пути, оставалась собой и смогла добиться того к чему стремилась.
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