Можно ли из гл. писал, сказал, изучает,сыграет составить составное глагольное сказуемое если да то какое очень срочно !!!!! помогите пожалуйста

Русский язык
Можно ли из гл. писал, сказал, изучает,сыграет составить составное глагольное сказуемое если да то какое очень срочно !!!!! помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
начал писать  смог сказать хотел изучать рад сыграть
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