[вофс'и н'и т'ашкай' в аб'азанаст' / а прастой'э разв'ит'ий'э внутр'эн'эй' патр'эбнаст'и / н'икто н'и гавар'ии / грн на пч'ил'э л'эжыт св'ищ'эный' долк д'элат' м'от / ана й'это дэлайэт \ патаму што ага пч'ила//]
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[вофс'и н'и т'ашкай' в аб'азанаст' / а прастой'э разв'ит'ий'э внутр'эн'эй' патр'эбнаст'и / н'икто н'и гавар'ии / грн на пч'ил'э л'эжыт св'ищ'эный' долк д'элат' м'от / ана й'это дэлайэт \ патаму што ага пч'ила//]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вовсе не тьяшкай в обьязоности а прастойье потребности никто не говорит гон на пчиьиле лежыт свещеный долг делать мёд она это делает Патаркацишвили что ага пчила
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