У какого из элементов в каждой паре ярче выражено металлические или неметалличес??ие свойства? Ответ обоснуйте с точки зрения электронной строение атомов. А.Литий и Калий Б.Фтора и азот

Гость: Гость:

А)по таблице Менделеева - сверху вниз усиливаются металлические свойства и ослабевают неметаллические, наиболее сильно выражены у франция, затем у цезия; неметаллические - у фтора, затем - у кислорода и еще: чем больше порядковый номер у элемента, тем больше выражены неметаллические свойства