У какого из элементов в каждой паре ярче выражено металлические или неметалличес??ие свойства? Ответ обоснуйте с точки зрения электронной строение атомов. А.Литий и Калий Б.Фтора и азот

Химия
У какого из элементов в каждой паре ярче выражено металлические или неметалличес??ие свойства? Ответ обоснуйте с точки зрения электронной строение атомов. А.Литий и Калий Б.Фтора и азот
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)по таблице Менделеева - сверху вниз усиливаются металлические свойства и ослабевают неметаллические, наиболее сильно выражены у франция, затем у цезия; неметаллические - у фтора, затем - у кислорода и еще: чем больше порядковый номер у элемента, тем больше выражены неметаллические свойства
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