Прочитай текст Озаглавь Выпиши заголовок ранним утром мы поехали кататься на лыж??х в лесу было Тихо плавно падали снежинки и остановка елочки три снежинки упала на ладошку какие они разные Через секунду снежинки растаяли я поб...

Русский язык
Прочитай текст Озаглавь Выпиши заголовок ранним утром мы поехали кататься на лыж??х в лесу было Тихо плавно падали снежинки и остановка елочки три снежинки упала на ладошку какие они разные Через секунду снежинки растаяли я побежал догонять разделить текст на части начало основная часть концовка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снежинки. 1)Поездка на лыжах.(начало текста)., 2)Снежинки(основная часть текста)., 3)Пока,пока снежинки!(конец).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В квадратных сантиметрах: 8м² 40 дм² 480дм²
Ответить
Математика
(х^2-3х/2+3)(х^2-3х/2-4)=-10
Ответить
Математика
Помогите решить! Пожалуйста! Если можно в ответе и решение написать) Яблони составляют 7/24 деревьев, растущих в саду, вишни-9/17 оставшихся дере...
Ответить
Русский язык
ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА(( СРОЧНООООО!!!!!
Ответить
Литература
Напиши план с текста детвора
Ответить