Прочитай текст Озаглавь Выпиши заголовок ранним утром мы поехали кататься на лыж??х в лесу было Тихо плавно падали снежинки и остановка елочки три снежинки упала на ладошку какие они разные Через секунду снежинки растаяли я поб...

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Прочитай текст Озаглавь Выпиши заголовок ранним утром мы поехали кататься на лыж??х в лесу было Тихо плавно падали снежинки и остановка елочки три снежинки упала на ладошку какие они разные Через секунду снежинки растаяли я побежал догонять разделить текст на части начало основная часть концовка

Автор: Гость