Прочитай текст Озаглавь Выпиши заголовок ранним утром мы поехали кататься на лыж??х в лесу было Тихо плавно падали снежинки и остановка елочки три снежинки упала на ладошку какие они разные Через секунду снежинки растаяли я поб...
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Прочитай текст Озаглавь Выпиши заголовок ранним утром мы поехали кататься на лыж??х в лесу было Тихо плавно падали снежинки и остановка елочки три снежинки упала на ладошку какие они разные Через секунду снежинки растаяли я побежал догонять разделить текст на части начало основная часть концовка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снежинки. 1)Поездка на лыжах.(начало текста)., 2)Снежинки(основная часть текста)., 3)Пока,пока снежинки!(конец).
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