Помогите решить уровнение 11*b+14*b+9*b-14671=87329

Математика
Помогите решить уровнение 11*b+14*b+9*b-14671=87329
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34b=87329+14671 34b=102000 b=102000/34 b=3000
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