Какие цветки называются обоеполыми Приведите пример
Другие предметы
Какие цветки называются обоеполыми Приведите пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обоеполые цветки -те, у которых есть тычинки и пестики
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Очень срочно перевести на английский,просьба переводчик не использовать , заблок??рую. Привет,меня зовут Никита.Мне 11 лет.У меня очень хорошая с...
Химия
У какого из элементов в каждой паре ярче выражено металлические или неметалличес??ие свойства? Ответ обоснуйте с точки зрения электронной строение ...