Придумай небольшой рассказ с данными словами.Яичница,конечно,скучный,пустячный,мощный.

Литература
Придумай небольшой рассказ с данными словами.Яичница,конечно,скучный,пустячный,мощный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На завтрак мама приготовила мне яичницу.Конечно мама очень спешила на работу.Мама ездиет на работу , в своей мощной машине , поэтому никогда не опаздывает.На работе маму ждут скучные отчёты.Мама приходит домой очень уставшая .Она никогда не обращает внимание на мои пустячные оценки.
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