Придумай небольшой рассказ с данными словами.Яичница,конечно,скучный,пустячный,мощный.
Литература
Придумай небольшой рассказ с данными словами.Яичница,конечно,скучный,пустячный,мощный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На завтрак мама приготовила мне яичницу.Конечно мама очень спешила на работу.Мама ездиет на работу , в своей мощной машине , поэтому никогда не опаздывает.На работе маму ждут скучные отчёты.Мама приходит домой очень уставшая .Она никогда не обращает внимание на мои пустячные оценки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы